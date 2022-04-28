ضوابط عمل المعلمين بالمدارس المصرية اليابانية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أنشأت المدارس المصرية اليابانية لتحقيق عدة أهداف أهمها خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم، لضمان ثقافة ومناخ ايجابى فى المدرسة يحقق متعة التعلم ويعزز من بيئة التعلم السعيدة الصحية، وتحقيق التنمية الشاملة للطفل من خلال تزويد التلاميذ بمجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمى شامل يسمى (التعليم الشامل للطفل).





وأعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن حاجتها لشغل وظائف وكلاء ومديرى مدارس، بداية من الثلاثاء 26 أبريل 2022 ولمدة 15 يوما كما حددت الوزارة ضوابط التعاقد والعمل ويوضحها الفيديوجراف التالى: وتعود فكرة إنشاء المدارس إلى سنة 2016، عندما تم توقيع اتفاقية «الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم» بين الحكومة المصرية واليابانية، وذلك للاستفادة من تجربة اليابان فى التعليم العام والفنى.

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