عاجل- آلية جديدة لحج الجمعيات (رابط التقديم)

جدة - نرمين السيد - أعلن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، اليوم الأخميس، إطلاق رابط https://bit.ly/3OBxBxI لتسجيل أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م.





وقال عبد الموجود، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن المؤسسة وفرت استمارة التقديم على الرابط https://bit.ly/3v4FQuF ويمكن للمتقدم طباعتها، وملء البيانات المطلوبة بها، ثم ختمها من الجمعية التابع لها المتقدم، وإرفاقها مع صورة بطاقة الرقم القومى وجه أول وثان، فى ملف واحد، والتسجيل عبر الرابط المذكور، مشيرا إلى توفير معلومات مفصلة وباركود يمكن مسحه للدخول مباشرة إلى رابط التقديم، وذلك على صفحة المؤسسة على موقع "فيسبوك" هنا.

وأوضح أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت بتذليل كل العقبات والتيسير على المواطنين الراغبين فى التقدم، لذا أطلقت المؤسسة الرابط للتيسير على المواطنين واستثمار فترة الإجازات، مؤكدا أن الرابط يعمل 24 ساعة فى اليوم 7 أيام فى الأسبوع وذلك حتى موعد إغلاق باب التقدم يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل.

وأضاف مساعد وزيرة التضامن أن الوزارة وضعت عددا من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 يناير 2022 ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عاما، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقا للنموذج المعد لذلك.

وأضاف أنه سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين فى أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا فى جهة واحدة فقط سواء فى التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيا لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.