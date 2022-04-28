رئيس الوزراء يستعرض مع نظيره البحرينى تعزيز مجالات التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وخلال الاتصال، هنأ مصطفى مدبولى، ولى عهد البحرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تمنيات مصر قيادة وحكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار والاستقرار لمملكة البحرين الشقيقة.

كما تم استعراض تطورات العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، ومقترحات تعزيز عدد من مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأثنى الجانبان على ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين من تطور، لا سيما فى ظل العلاقات الأخوية المتميزة التى تربط الرئيس عبدالفتاح السيسى، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مجددين العزم على بذل كل الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين مصر والبحرين فى مختلف المجالات التى تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.