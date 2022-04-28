/694765/بنك-مصر-يسيطر-على-بنك-القاهرة-من-جديد-ما-القصة

أكد بنك القاهرة أن بنك مصر تمكن من شراء عدد 1.1 مليار سهم بسعر 6.2 جنيه للسهم الواحد بقيمة 6.974 مليار جنيه لترتفع نسبة ملكية بنك مصر من 57.14% إلى 99.99%، وجاء تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل حول حصص بنك مصر في بنك القاهرة.

حصص بنك مصر في بنك القاهرة يسطر بنك مصر، حصص لمجموعات مرتبطة ببنك القاهرة، موزعة بين 14 سهم لشركة مصر كابيتال، ومثلهم لشركة مصر أبو ظبي. سبب شراء بنك مصر حصص بنك القاهرة كما سبق شراء بنك مصر حصصًا بشركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، البنك المصري لتنمية الصادرات عدد 107.6 مليون سهم بنسبة 6.3% من رأس مال الأولى، وحصة للمجموعة المرتبطة بنسبة 0.656%، وعدد 75.7 مليون سهم بنسبة 31.9% للثانية. وجدير بالذكر أن خفض بنك مصر حصته بالشركة الدولية للتأجير التمويلي-إنكوليس من 3 ملايين سهم بنسبة 15.038% إلى 2.2 مليون سهم بنسبة 11.186%، وتخارج البنك من شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بعدما باع 44.8 مليون سهم بنسبة 5.021% من الشركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك مصر يسيطر على بنك القاهرة من جديد.. ما القصة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.