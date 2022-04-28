/694760/رئيس-زراعة-البرلمان-قرارات-الرئيس-فى-إفطار-الأسرة-المصرية-تساعد-علي-مواجهة-التحديات-الاقتصادية

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، في مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد.

دوت الخليج

رئيس زراعة البرلمان: قرارات الرئيس فى إفطار الأسرة المصرية تساعد علي مواجهة التحديات الاقتصادية

وقال الحصرى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تلك القرارات تعد بمثابة خطة اقتصادية لاستكمال خطوات البناء والتنمية بالبلاد، مشيرا إلي أن مشروعات البنية التحتية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية ستساعد في تنفيذ تلك القرارات الجديدة سواء في القطاع الزراعى أو الصناعى وغيرها من القطاعات.

وأشار الحصرى، إلي أهمية تكليف الرئيس للحكومة بتعزبز كافة أوجه الدعم للمزارعى القمح، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة القمح بما يساعد الدولة في تغطية احتياجاتها من ذلك المحصول الاستراتيجى.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اهتمام الرئيس بقطاع الزراعة والرى أمر غير مسبوق، وهو ما أدى إلي زيادة الإنتاج في عديد من المحاصيل خلال الفترة الماضية وحصول مصر علي المراكز الأولى عالميا في إنتاج وتصدير بعض الأصناف مثل الفراولة والتمور والزيتون.

ودعا الحصرى، الحكومة لسرعة تفعيل قرارات الرئيس، والتوسع في التصنيع الغذائي ضمن خطة دعم الصناعات المحلية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، التى كلف بها الرئيس السيسي، مشيرا إلي أن القطاع الزراعى يمكنه أن يساعد في مختلف قطاعات التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية.