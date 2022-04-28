/694758/رئيس-الشيوخ-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-عيد-العمال

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال.

دوت الخليج رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال جاء فيها : يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن السادة أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لفخامتكم بأسمى التهاني الطيبة واصدق التمنيات القلبية بمناسبة عيد العمال . داعيا الله أن يعيده على فخامتكم وعلى عمال مصر الاوفياء الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لإيمانهم الصادق بقيمة العمل في استكمال مسيرة النهضة الشاملة في ربوع الوطن كي تنعم البلاد بالامن والاستقرار والرخاء و الخير. وفقكم الله وسدد على طريق النصر والحق خطاكم وكل عام وفخامتكم وعمال مصر الشرفاء بخير .

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