/694754/محافظ-الدقهلية-يشدد-علي-ضرورة-الاستعدادات-لاستقبال-عيد-الفطر-المبارك-2022

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس أنه تم أتخاذ اجراءات مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2022 وذلك من خلال كافه الأجهزه التنفيذيه على مستوى المحافظة

ووجه محافظ الدقهلية لتفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الإنضباط والإلتزام بكافه التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابه الصحيه لضمان جوده وصلاحيه السلع حرصا على صحه وحياة المواطنين

كما أشار محافظ الدقهلية الى تفعيل الرقابه على المخابز ومراقبه الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصه كل مخبز وتعين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصه بالمناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه هذا بالإضافه الى إتخاذ التدابير اللازمه لتوافر اسطوانات البوتاجاز لتغطيه الإحتياجات للمواطنين و أشار المحافظ للتأكيد على الإطمئنان على صلاحيه وسلامه السلع المعروضه بالمنافد والمحلات والمعارض.

كما شدد محافظ الدقهلية على توافر كافة الخدمات الأساسيه للمواطنين المقدمه من كافه قطاعات المرافق والخدمات بنطاق الوحدات المحليه للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظه، مشيرا إلي تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة وإشراف السكرتير العام للمحافظة للمتابعة المستمرة علي مدار الساعة خلال أيام العيد وحل أية مشكلات طارئة فورا. كما وجه محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزاله الاشغالات التى تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافه ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأيه تعديات على الإراضى الزراعيه أو أملاك الدوله أو طرح النهر وإتخاذ الإجراءات القانونيه والإداريه حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون و كذا الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخى او إهمال ،واضاف "مختار" بانه تم التنسيق بين الاداره العامه للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل إنتقال المواطنين خلال أيام العيد بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى بالإضافه لتكثيف الحملات المروريه لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس وكذا سائقى التاكسى للإلتزام بالتعريفه المقررة وعدم إستغلال الركاب وكذا قيام رؤساء الوحدات المحليه برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وفتحها للمواطنين

كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لإستقبال أيه حالات طارئه والتعامل معها وفقا للأصول الطبية،،وأيضا رفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق( المياة - الصرف الصحى - الكهرباء -الغاز) ويستمر العمل بكافه القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحليه بنطاق المحافظه برئاسه مناسبه على مدار 24 ساعه لسرعه التجاوب الفورى مع أيه أعطال أو أحداث طارئه واتخاذ إجراءات حلها فورا، ووجه " مختار " لأوقاف الدقهلية الإستعداد الجيد بالمساجد لإقامة صلاة العيد بنطاق المحافظة ومتابعة أعمال التطهير لها وتطبيق اجراءات التباعد الإجتماعي أثناء الصلوات.

أكد المحافظ أيضا على رفع درجة الإستعداد القصوى بمصيف جمصه السياحى وتضافر جهود كافه قطاعات الخدمات والمرافق وخاصة الخدمات الصحية والتموينية ومياه الشرب والصرف الصحى وتعظيم العمل فى رفع القمامه أولا بأول وتكثيف أعمال النظافة ورش الناموس وتوافر خدمات الإسعاف على الشاطئ وتوفير المنقذين وإنضباط أعمال أبراج المراقبة على الشاطئ للتفاعل مع أيه أحداث فورا بتنسيق وتعاون تام من الوحده المحليه لمدينه جمصه لتوفير جميع الخدمات لرواد المصيف خلال فترة العيد

كما أكد علي أتخاذ كافة التدابير اللازمة والتواصل المستمر بغرف العمليات لمتابعة الموقف .