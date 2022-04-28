/694750/Vodafone-فودافون-كاش-لتحويل-العيدية-أعرف-طريقة-الاشتراك-والتحويل

Vodafone فودافون كاش من أكثر الخدمات استخدامًا من قبل عملاء فودافون على مستوى الجمهورية. ومع اقتراب عيد الفطر المبارك يلجأ الكثيرون إلى تحويل الأموال "العيدية" من خلال فودافون كاش لأي مكان. لذا يقدم دوت الخليج خطوات الاشتراك في فودافون كاش

خطوات الاشتراك في فودافون كاش: Vodafone Cash 1- توجه إلى أقرب فرع فودافون ومعك خط فودافون وبطاقة الرقم القومي ( لمعرفة أقرب فرع #9*9*) 2- إرسال رسالة تأكيد عملية الاشتراك في الخدمة، وطلب رقم سرى مكون من 6 أرقام . 3- أطلب الكود #9*5* لإنشاء الرقم السري وتشغيل الخدمة. 4- تستطيع الآن وضع أي مبلغ في محفظة فودافون كاش، يمكنك تحويل أي مبلغ من 5 إلى 6000 جنية لأي جهة . خطوات تحويل نقود عن طريق vodefone فوافون كاش 1- اطلب الرقم #9* 2- اختر خدمة تحويل الأموال. 3- إضافة رقم المحمول الذي تريد إرسال النقود إلية. 4- أدخل المبلغ الذي تريد تحويله (من 5 إلى 6000 جنية فقط) 5- أدخل الرقم السري.

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