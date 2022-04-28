/694747/وفاة-مينو-رايولا-وكيل-أعمال-اللاعبين-بعد-صراع-مع-المرض

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، وفاة وكيل أعمال اللاعبين الشهير، مينو رايولا عن عمر يناهز 54 عاما.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن رايولا كان يعاني من مرض خطير في الرئة، لا علاقة له بمضاعفات فيروس كورونا وكان رايولا خضع لفحوصات طبية متقدمة في يناير .

وقدم الانتر مباراة قوية وأستطاع أن يهدد مرمى لاتسيو في أكثر من كرة، بينما لم يقدم لاعبو لاتسيو لقاء جيد.

وأحرز هدفي الإنتر كلاً من أليساندرو باستوني في الدقيقة 30، وميلان شكرينيار في الدقيقة 67، بينما سجل تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 35، لتنتهي المباراة بفوز الإنتر بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة رقم 79 منتزعاً المركز الأول من ميلان الذي يأتي خلفه بنقطة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة رقم 32 في المركز الثامن.

انتهت أمتع مباريات الموسم في الدوري الإيطالي بين روما ويوفنتوس ضمن مباريات الجولة الـ 21.

وتمكن فريق يوفنتوس ان يحقق الفوز برباعية مثابل ثلاثة أهداف، وذلك بعدما كان متأخراً بالنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بدأت المباراة قوية بين الفريقين وتقدم تامي أبراهام لروما في الدقيقة 11 وعادل باولو ديبالا النتيجة سريعا لصالح يوفنتوس مع الدقيقة 18.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن هنريك مختريان أن يسجل الهدف الثاني لصالح روما وعاد لورينزو بيلغريني وسجل الهدف الثالث لأصحاب الارض مع مطلع الدقيقة 53 وظن الجميع أن المباراة انتهت أكلينيكيا.

فشل إنتر ميلان في تحقيق الفوز على فريق ساسولو، ليتلقي خسارة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

حاول إنتر ميلان أن يحقق الفوز اليوم ولكن النتيجة المفاجأة تأتي بدون تحذير من الضيف ساسولو بالدوري، ليحرم الإنتر من صدارة الدوري الإيطالي على حساب إي سي ميلان بفارق نقطيتين.

ساسولو يفتح خط هجومه ويضرب إنتر

ضرب ساسولو بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، عن طريق جايكومو راسبادوري، والتي أكد جانالوكا سكاماكا في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر المباراة ويسجل الهدف الثاني.

نجح أندريا كونسيلي حارس مرمى نادي ساسولو من التصدي لسيل هجمات إنتر ميلان والتي حاولت من تعديل النتيجة، ولكن أندريا كان لهم بالمرصاد.