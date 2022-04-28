/694742/بمقطع-حصري-محمد-رمضان-يروج-للحلقات-القادمة-من-مسلسل-المشوار-فيديو

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل المنشور الترويجي لمحمد رمضان عبر فيسبوك وذلك خلال السطور القادمة

محمد رمضان عبر فيسبوك

نشر الفنان محمد رمضان مقطع يجمعه بـ “ورد” والتي تجسد دورها الفنانة دينا الشربيني، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: اللي فات طعمية و اللي جي سوشي وكاڤيار، وانهال الجمهور المحب للمسلسل بالعديد من التعليقات التي تشيد بالمسلسل.

ومن الجدير بالذكر، أن الحلقة 26 من مسلسل المشوار شهدت أحداث مثيرة ولافته للانتباه، بدأت بشجار بين ماهر -محمد رمضان- وزوجته ورد -دينا الشربيني- بسبب خروجها للحديقة والقبض عليها ولامته الأخيرة على تغير مكان الآثار دون علمها.

والمسلسل من بطولة محمد رمضان ، دينا الشربيني ، بيومي فؤاد ، أحمد مجدي ، أحمد صفوت ، أحمد كمال ، محمود الليثي ، ندى موسى ، محمد عبده كارولين خليل ، ثراء جبيل ، حنان يوسف ، سارة عبد الرحمن ، محسن. منصور ، سما إبراهيم ، وتأليف محمد فريد ، وإخراج محمد ياسين ، وإنتاج “ميديا ​​هوب سعادة – جوهر”.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل المشوار

وتمحورت الحلقة 26 حول اعتراف عماد -علي الطيب- لطليقته سلمى -ثراء جبيل- بأن والدها سيد رجب يريد أن يرجعهما لبعضهما حتى يحصل منه على مال خاص بالتجارة في الآثار، وعلى الجانب الآخر، علم ابن وجيه -أحمد كمال- أن الآثار تخص والده وهدده أنه سيتصرف من نفسه إذا لم يحل الأمر.

واجهت سلمى والدها سيد رجب و ماهر بما علمته حول تجارة الآثار ولكن الاثنان أنكرا، وعلى الجانب الآخر علم ماهر من سعيد -محمود الليثي- أن كمال قريبه يعمل عند راشد -بيومي فؤاد- محامي وجيه فتسلل الشك لقلبه.

طلب ماهر من سعيد أن يجد له مكان آخر ليقيم فيه هو وزوجته وابنه خاصةً وأن البيت الذي يسكن فيه هو من تدبير كمال، فذهب سعيد إلى عمرو عبد الجليل واقترح عليه أن يقيموا عنده حتى يعلموا بماكن الآثار ويتحصلوا عليها لتنتهي بذلك أحداث الحلقة 26 من مسلسل المشوار.