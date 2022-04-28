/694763/اتصال-هاتفى-بين-رئيس-الوزراء-وولي-العهد-البحريني-لاستعراض-مقترحات-تعزيز-عدد-من-مجالات-التعاون
جرى اتصال هاتفي بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، و الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.
دوت الخليج
اتصال هاتفى بين رئيس الوزراء وولي العهد البحريني لاستعراض مقترحات تعزيز عدد من مجالات التعاون
ويأتي ذلك، فى إطار العلاقات الأخوية التى تربط جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين.
وخلال الاتصال، هنأ مدبولى، ولى عهد البحرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنيات مصر قيادة وحكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار والاستقرار لمملكة البحرين الشقيقة.
كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، ومقترحات تعزيز عدد من مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.
وأثنى الجانبان على ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين من تطور، لا سيما فى ظل العلاقات الأخوية المتميزة التى تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مجددين العزم على بذل كل الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين مصر والبحرين فى مختلف المجالات التى تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
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