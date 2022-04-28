السفير المصري في كوريا الجنوبية يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الكوري

قدم السفير خالد عبد الرحمن، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، في 26 الجاري، أوراق الاعتماد إلى رئيس جمهورية كوريا ”مون جاي إن“، حيث رحب الرئيس الكوري في لقائه المُجمع بالسفراء الجدد متمنيًا لهم النجاح في مهمتهم في كوريا.

نقل السفير تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الرئيس الكوري، مشيرًا إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من طفرة خلال الفترة الماضية وما تضمنته من زيارات رفيعة المستوى بين الدولتين، ومبرزًا ما حققته مصر من خطوات طموحة على صعيد التنمية ومواصلة سياسات الاصلاح الاقتصادي، وبما يُمثله ذلك من فرصة للشركات الكورية للاستفادة من حجم السوق المصري وامكانيات التصدير إلى أسواق أخرى.

كما أعرب السفير المصري عن حرص مصر على مواصلة التعاون من أجل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، خاصة وأن مصر تتطلع للاستفادة من النموذج الكوري في مجالي التكنولوجيا والتنمية.