رئيس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين لاستعراض مقترحات تعزيز...

فى إطار العلاقات الأخوية التى تربط جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، جرى اتصال هاتفي بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وخلال الاتصال، هنأ مدبولى ولى عهد البحرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنيات مصر قيادة وحكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار والاستقرار لمملكة البحرين الشقيقة.

كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، ومقترحات تعزيز عدد من مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأثنى الجانبان على ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين من تطور، لا سيما فى ظل العلاقات الأخوية المتميزة التى تربط فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مجددين العزم على بذل كل الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين مصر والبحرين فى مختلف المجالات التى تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.