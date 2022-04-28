وزير التنمية: تنفيذ 5 دورات تدريبية بمركز سقارة عقب إجازة العيد

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، إنه سيتم استئناف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة اعتبارا من 8 مايو المقبل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ 5 دورات تدريبية فى الأسبوع التدريبى القادم رقم 37 من الخطة التدريبية للمحليات.





وأضاف الوزير - فى بيان اليوم الخميس - أن الدورات ستشمل دورة الشئون القانونية وإدارات تنفيذ الأحكام، ودورة تصميم الجرافيك والانفوجراف، ودورة إدارة مشروعات التعاون الدولى والتواصل الفعال مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمسئولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية، ودورة إعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل، ودورة حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات بالمراكز التكنولوجية، ويستفيد من الدورات التدريبية 133 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد شعراوى ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يسهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين ورفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.

وأوضح الوزير أن ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات.

وفى نفس السياق، احتفل مركز التنمية المحلية، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات ورشة العمل المتخصصة لمنظومة الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات، مشيراً إلى أن ورشة العمل ركزت على الأدوار المتعددة لإدارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفى فى تحقيق التميز المؤسسى، وكيفية تطبيق طرق وأساليب التخطيط الاستراتيجى للموارد البشرية، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة وآليات تدريبهم وتطوير مهاراتهم حسب احتياجات الإدارات والأقسام داخل منظومة العمل بالمحليات، واستفاد من ورشة العمل 135 متدرباً من جميع المحافظات.