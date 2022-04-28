2151 سيارة إسعاف.. خطة الصحة لتأمين احتفالات عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبى الشامل خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخطة تشمل توزيع 2151 سيارة إسعاف مجهزة، على الطرق والمحاور السريعة، والميادين الرئيسية بالمحافظات، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهرى.

وأوضح عبدالغفار أنه تم رفع درجة الاستعداد فى جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من الأطباء، والتمريض والفنيين، فى أقسام الطوارئ بالمستشفيات، فضلا عن التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بكل محافظة، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى على مدار الساعة.

ولفت عبدالغفار إلى رفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع فى كل محافظة لتقديم الدعم لأى من المستشفيات، إلى جانب دعم بعض المستشفيات بفرق الانتشار الطبى السريع بمختلف المحافظات للتأمين الطبى والدعم الطارىء عند حدوث أزمات، فضلا عن تجهيز فريق انتشار سريع مركزى لتقديم الدعم فى حالة وقوع أى أزمات أو حوادث كبرى.

وأكد عبدالغفار أن الخطة تتضمن مراجعة التجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات والتأكد من توافر أرصدة كافية، فضلا عن رفع درجة الاستعداد بالإدارة العامة للتموين الطبى مع تواجد نوبتجى على مدار الساعة لإمداد المنشآت الطبية بأى احتياجات أولا بأول، مشيرا إلى توافر أرصدة كافية من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير سيارات للتبرع بالدم للاستعانة بها عند الحاجة.

وأشار عبدالغفار إلى التنسيق والتواصل المستمر بين هيئة الإسعاف ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل فى حالة حدوث أى طارئ أو حادث.

وفى سياق متصل، أكد عبدالغفار تكثيف الحملات التفتيشية التى شنتها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية على المنشأت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصا على سلامة المواطنين.