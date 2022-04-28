رئيس الإنجيلية يهنئ الطيب بعيد الفطر: كلماتك شفاء للوطن

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وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نهنئ فضيلتك وجميع المسلمين فى مصر والعالم، ونتمنى دوام السلام والمحبة، ولبلادنا التقدم والازدهار".
وأضاف رئيس الإنجيلية: "نعتز بفضيلتكم، و"الطيب" اسم على مسمى، كما أن كلماتك شفاء للوطن وموقف أصيل يساهم فى سلام المجتمع".
كما أعرب الإمام الأكبر عن اعتزازه بتهنئة الطائفة الإنجيلية وزيارة الدكتور القس أندريه زكى له، موضحًا: "ننتظركم فى المناسبات دائمًا أول المهنئين، ولقاءاتنا مصرية عنوانها لقاء السلام الإسلامى بالمحبة المسيحية".
وأكد شيخ الأزهر "أن تلاحم المسلمين والمسيحيين وتشاركهم فى جميع المناسبات والأعياد يقدم للعالم نموذجًا حيًّا للتعايش بين أبناء الوطن الواحد، وينطلق من فهمنا الصحيح لديننا الحنيف، وليس من قبيل المجاملات أو الشكليات كما يروج البعض ممن لا يفهمون فلسفة الدين ورسالته فى نشر المحبة والسلام بين الجميع"، مضيفًا: "حينما تجدون منى صدرًا منفتحا فإننى أنطلق من رسالة موسى وعيسى ورسولنا محمد عليهم جميعًا أفضل الصلاة وأتم التسليمة".
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