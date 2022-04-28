جهود الدولة لنشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فيديو يتناول الجزء الثالث من سلسلة الفيديوهات التى تسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال التوسع فى منافذ بيع السلع بكميات وفيرة وبأسعار فى متناول الجميع.





وأظهر الفيديو جهود الدولة المتواصلة فى انتشار منافذ بيع السلع بكميات وفيرة وأسعار مخفضة بجميع محافظات الجمهورية لاسيما المنافذ التابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ السلع التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ أمان، ومبادرة كلنا واحد. ورصد الفيديو آراء عدد من المواطنين بشأن السلع المقدمة فى منافذ البيع سواء المتحركة أو الثابتة التابعة للوزارات المختلفة، مؤكدين على توافر كافة السلع الأساسية بمختلف أنواعها بجودة عالية وبأسعار مناسبة بكافة محافظات الجمهورية. وأكد المواطنون خلال الفيديو على توفير الدولة لكافة احتياجاتهم من السلع الغذائية (اللحوم – الدواجن- الأسماك)، إلى جانب توفير كافة مستلزمات عيد الفطر المبارك، بأسعار مناسبة تختلف عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى خارج المنافذ التابعة الدولة، مما ساعدهم على تخفيف آثار التغيرات الاقتصادية الحالية على المستوى المعيشى.

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