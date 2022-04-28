7 قوافل طبية قبل العيد ضمن حياة كريمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الصحة، إطلاق القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا.



جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الصحة، إطلاق القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا. وتطلق وزارة الصحة، اليوم الخميس، 7 قوافل طبية بمحافظات: "دمياط، البحيرة، أسوان، المنوفية، مطروح، أسيوط، المنيا" للكشف والعلاج مجانا.

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