غرفة عمليات لمتابعة حصاد وتوريد القمح

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر إذ قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تشكل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال الإجازة لمتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح بالتعاون مع وزارة التموين وتسهيل كل إجراءات التوريد تيسيرا على المزارعين.





كما أصدر توجيهات مشددة للإدارة المركزية لحماية الأراضى بإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال الاجازة والتى تستمر لاكثر من اسبوع والتعامل بالازالة الفورية فى المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية

وأكد وزير الزراعة أيضا أن بعض القطاعات الخدمية بالوزارة ستظل تعمل خلال الإجازة لتأدية خدماتها للمواطنين والمزارعين حيث يستمر متابعة حصاد المحاصيل الشتوية بالإضافة إلى استمرار عمل الحجر الزراعى فى الموانئ والمحطات لتسهيل إجراءات التصدير وفحص الواردات من السلع الاستيراتيجية أيضا المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات فى الأغذية سوف يستقبل عينات فحص السلع طوال فترة الإجازة وكذلك معامل فحص العفن البنى فى البطاطس تيسيرا على المصدرين

وقال القصير إن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ومحطات الغربلة والادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى يعملون خلال إجازة عيد الفطر المبارك دون توقف لاستلام التقاوى الخام للمحاصيل الشتوية للموسم الجديد.

وأضاف القصير ان الحدائق التابعة للوزارة (الحيوان والأسماك والأرومان) تستعد لاستقبال المواطنين خلال الإجازة مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء وبالإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا، مضيفا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ستكثف خلال الإجازة حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن لمنع تداول الأغذية غير صالحة للاستهلاك الادامى ذات الأصل الحيوانى وأيضا قيام قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمتابعة كل المشروعات والأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية والعلفية والداجنة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى استمرار عمل العاملين بالحجر البيطرى والمركز الإقليمى للأغذية والاعلاف بالموانئ والمطارات والمنافذ خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد أيضا على استمرار تلقى تليفونات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و19561