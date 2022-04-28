القومية للاستشعار عن البعد تحتل المركز 65 فى تصنيف سيماجو 2022

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د.محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، حول أهم الأنشطة العلمية والبحثية للهيئة خلال الفترة الماضية، وتقدمها فى مؤشرات سيماجو (Scimago) الإسبانى للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022.





وجاء ذلك بالتعاون بين الوزارة ومؤشر سيماجو للتصنيفات الأكاديمية، ومؤسسة السيفير العالمية، بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية.

وأفاد التقرير بحصول الهيئة على المركز 65 فى تصنيف سيماجو من بين 391 مركزا بحثيا، يمثلون 22 دولة فى المنطقة، وفقا لثلاثة أبعاد رئيسية (البحث، والابتكار، والتأثير المجتمعى) تتضمن 16 مؤشرا فرعيا، وجاءت نتائج الهيئة فى مؤشرات سيماجو على النحو التالى: عدد أبحاث القيادة (BF:130.02) عدد أبحاث التميز (EXEC:33) عدد الأبحاث المنشورة فى المجلات العلمية الأكثر تأثيرا (Q1:104) عدد المخرجات البحثية (O:304) عدد الأبحاث المنشورة للمؤسسة مقارنة بعدد الباحثين (stp:148) وفى الوصول المفتوح (OA:118)، عدد أبحاث التعاون الدولى (IC:101) عدد أبحاث التعاون الإقليمى (RC:23)، عدد أبحاث التعاون فى الصناعة (IDC:3)، الروابط الواردة (IL:285) القياسات المرجعية (AM:63) حجم الويب (WS:529) عدد الأبحاث المشاركة فى أهداف التنمية المستدامة (SDG:152).

وفى مجال النشر العلمى، أشار التقرير إلى ارتفاع نسب النشر العلمى للهيئة بمقدار 12% عام 2021 مقارنة بعام 2020، وبلغ عدد الأبحاث المنشورة 84 بحثا خلال عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المشروعات الممولة من ميزانية الهيئة والجهات المحلية والجهات الدولية إلى 26 مشروعا، فضلا عن العديد من المشروعات الخدمية المحلية التى تقوم بها الهيئة، ومنها: (مشروع رصد التعديات على أراضى الدولة، وبناء البنية المعلوماتية للموارد الأرضية والمائية بنطاق وادى النطرون، ومشروع استكمال أعمال البنية التحتية لشبكة المعلومات بمبنى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الجديد).

كما أكد التقرير أن الهيئة شهدت خلال عام 2021 إنجازات عدة، ففى مجال الزراعة والتربة تم إنتاج خرائط التغير فى استخدامات الأراضى، وإنتاج خرائط ملاءمة التربة للمحاصيل المختلفة، وفى مجال المياه، تم عمل برنامج لتطوير موارد المياه السطحية والجوفية لشمال الصحراء الشرقية، وفى مجال حماية البيئة تم تحديد المخاطر الطبيعية والبيولوجية والكيميائية التى تؤثر سلبا على بحيرة قارون وبحيرة إدكو، وفى مجال الجيولوجيا قامت الهيئة بإنتاج خرائط جيولوجية ومعدنية، وتقييم المخاطر الطبيعية فى نطاق القاهرة والسويس.

وفى مجال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء تم التوثيق المكانى للحرف اليدوية فى محافظة الوادى الجديد، وعمل صور ثلاثية الأبعاد لقياس أبعاد القطع الأثرية، وعمل نموذج رياضى لتوقع أداء الخلايا الشمسية فى الفضاء، وعمل نمذجة دقيقة للخلايا الشمسية بالمركبات الفضائية فى وجود الضوضاء؛ للتعرف على الأخطاء الناجمة عن التشغيل بكفاءة عالية.

كما لفت التقرير إلى قيام الهيئة بإنشاء 11 معملا متخصصا، تحاكى التخصصات الفريدة والمتقدمة، وتحاكى التطورات العالمية فى البحث والتطوير، والابتكار والتحول الرقمى.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن ما تقوم به الهيئة القومية للاستشعار من البعد على مستوى المشروعات الخدمية المحلية، وإنتاج خرائط التغير فى استخدامات الأراضى، وإنتاج خرائط الجيولوجية والمعدنية، وغيرها من الخدمات المرتبطة بتحديد حجم وطبيعة المخاطر الطبيعية والبيولوجية والكيميائية، يؤكد الدور التنموى للمراكز البحثية فى خدمة قضايا التنمية فى مصر، ويأتى ذلك تنفيذا لسياسة الوزارة فى توظيف البحث العلمى لخدمة احتياجات المجتمع المصرى فى كافة المجالات.