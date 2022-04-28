سعفان يتابع تدريب 102 سيدة على مهنتى التفصيل والمشغولات بالفيوم (صور)

جدة - نرمين السيد - تلقى الوزير تقريرا من هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم أشارت فيه إلى أنه تنفيذا للتكليفات بمتابعة دورتى الطباعة على المنسوجات والتفصيل والحياكة والمستهدف فيه تنمية مهارات وقدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل ومساعدتها فى فتح مشروعات صغيرة تدر دخلا يضمن لهن حياة كريمة قامت المديرية بتنفيذ دورتين: الأولى فى المشغولات الخشبية "الأركت" بجمعية تنمية المجتمع مركز يوسف الصديق، ونادى المرأة بمنية الحيط مركز اطسا، حيث تم تدريب 60 متدربة، وتم توزيع ما تم صنعه على المتدربات فى نهاية التدريب.

أما الدورة الثانية فكانت على التفصيل والخياطة، وتم تنفيذها بجمعية الطريق للتنمية، وشملت 42 متدربة، وتم توزيع ما تم تفصيله على المتدربات فى ختام التدريب، مضيفة أن الوزارة وفرت جميع الآلات والأدوات اللازمة للتدريب والمواد الخام وتكلفة المدربين.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 9 ندوات تثقيفية أثناء التدريب خاصة باستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة شملت قضايا: الزواج المبكر، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والتحرش الجنسى، والمساواة وعدم التمييز فى مجال العمل، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالفيوم، وفرع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان.

كما شملت الدورات ثلاث ندوات فى ريادة الأعمال بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز، وكيفية عمل المشروعات الصغيرة والحصول على التراخيص اللازمة لذلك ودراسات الجدوى وحساب المخاطر والتسويق للمنتجات لضمان نجاح المشروعات.

ونقلت مدير المديرية رسالة وزير القوى العاملة للمتدربات بأن الوزارة تدعم المرأة فى كافة المجالات وتقدم لها كل أوجه الدعم اللازمة لتمكينها اقتصاديا ومنها التدريبات على المهن والحرف التى تناسبها ولها احتياج فى سوق العمل.

وأكدت مدير المديرية أنه تم تنفيذ تكليفات الوزير بضرورة متابعتها بعد انتهاء التدريب وتوفير فرص عمل لائقة ومساعدتهن لدى كافة الجهات لفتح مشروعات صغيرة لهم وتذليل كافة المعوقات.

كما استمعت لأراء المتدربات اللاتى أبدين سعادتهن بتلك التدريبات وأبدى البعض منهن رغبتهن فى فتح مشروعات صغيرة والبعض الآخر رغبتهن في توفير المديرية فرص لهن فى المنشأت والمصانع.

وكلفت مدير المديرية إدارة التشغيل بالتنسيق مع مكاتب القوى العاملة بتوفير فرص عمل قريبة من محل إقامتهن وموافاة الوزارة بذلك.