القوى العاملة: إجراءات السلامة والصحة المهنية ضرورة حتمية

وأكد سعفان فى رسالة بمناسبة اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية، أن السلامة والصحة المهنية هى منهج حياة يجب أن نتبعه جميعا فى المنزل أو فى وسائل المواصلات، ولا سيما فى بيئة العمل.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن 28 أبريل من كل عام هو اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية، هذا اليوم ربطته الحركة النقابية فى العالم للاحتفال بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، ومنذ عام 1996 أصبح ذلك التاريخ بمثابة نقطة إنطلاق نحو تعزيز بيئة عمل لائقة صحية آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية.
ووجه الوزير فى هذا اليوم الشكر لجميع العاملين بصفة عامة، والعاملين فى مجال الرعاية الصحية وأخصائى وفنى السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بصفة خاصة، لما يبذلونه من دورا أساسيا وفعالا فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، فى مكان العمل.
وقال إن الشكر ممدود لكل أصحاب الأعمال الملتزمون بتنفيذ واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، ووضع سياسات لها داخل منشآتهم ومنحها أهمية عالية وتطبيقها دائما قبل وفى أثناء وبعد جائحة كورونا.
ولفت الوزير إلى الدور الكبير الذى يقوم به مفتشى السلامة والصحة المهنية والعمل بمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لجميع فئات الشعب
وقال إن دور وزارة القوى العاملة هو تعزيز التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لرفع الوعى المجتمعى فى مجالات السلامة والصحة العامة، وإن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى رسالة الإنسانية فمن حق كل إنسان أن يتمتع بالسلامة والصحة، وأن يحافظ عليهما لأنهما هبة ونعمة من الله للبشر، فيجب علينا جميعا حكومة وشعب ومجتمع أن نبذل قصار جهدنا من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو بناء جيل يعى إجراءات السلامة والصحة العامة ويتصرف بطريقة آمنة وصحيحة فى جميع جوانب الحياة.
وأكد أن رسالة وزارة القوى العاملة هى تعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لضمان الوصول إلى نتائج مرضية، وذلك لأن معرفة الأخطار والمخاطر التى يواجهها الإنسان أثناء حياته اليومية أو بسببها وطرق التعامل الصحيحة معهم يعد من حقوق الإنسان، فضلا عن أنه يدعم قدراته ووعيه فى مختلف الأنشطة باحتياجات وتطبيقات السلامة والصحة العامة.
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