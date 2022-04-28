نائب محافظ الجيزة تشارك فى توزيع كراتين رمضان بمنشأة البكارى (صور)

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة، تقديم الدعم للأسر من أهالى المناطق الخطرة بعزبة حرب ببولاق الدكرور، والذين تم نقلهم بالإسكان الحضارى البديل بمنشأة البكارى بحى الهرم، وذلك فى ضوء توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بتسهيل سبل المعيشة لهم والتيسير عليهم.





وشهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات توزيع كراتين مواد غذائيّة على الأسر وذلك بحضور اللواء حسن موافى رئيس حى الهرم. وأكدت هند عبد الحليم، أن المساعدات الغذائية تأتى استكمالا للدور المجتمعى الهام الذى تنفذه محافظة الجيزة وبالتعاون مع العديد من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى بما يعود بالنفع على المواطنين على أن يتم استكمال اعمال توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر لتخفيف العبء عن كاهلهم.

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