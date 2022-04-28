برعاية مدبولى.. إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين بمجال العمل

جدة - نرمين السيد - يطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، مساء اليوم الخميس، بإحدى الفنادق الكبرى، الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





وقال وزير القوى العاملة، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع إطار داعم وممكن وأمن للمرأة، حيث تعد الخطة الوطنية هى خارطة الطريق نحو المساواة خلال الخمس سنوات القادمة.

وأوضح سعفان أن وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بالوزارة قامت بوضع الخطة بمشاركة لجنة من جميع الجهات المعنية بالمساواة من وزارات التخطيط والتعاون الدولى، والتضامن الاجتماعى، والمالية، والتجارة، والصناعة، والمجلس القومى للمرأة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأشار سعفان إلى أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل تهدف إلى خلق إطار عام ممكن، داعم، وآمن لكل من المرأة والرجل فى مجال العمل، حيث تسعى الخطة إلى تحقيق ستة أهداف عامة، تتمثل فى خلق إطار عام داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين فى مجال العمل؛ وتعزيز سبل مشاركة المرأة فى قوة العمل والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة فى مجال العمل وفقًا النوع الاجتماعى، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعى المجتمعى بقضايا المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.

وفى نفس السياق قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة: إن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل تم إعدادها بدعم من مشروع منظمة العمل الدولية "تعزيز أماكن العمل المستجيبة للمساواة بين الجنسين فى مصر" الممول من السفارة الهولندية بالقاهرة، مشيرا إلى أنه تم اتباع نهج تشاركى فى تطوير الخطة بتشكيل لجنة تيسيرية تشمل عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن اتحاد الصناعات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والغرف التجارية بهدف تطوير الخطة الوطنية.