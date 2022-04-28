/694697/تشكيل-الزمالك-التوقع-أمام-المصري-البورسيعيد-فى-الدوري-الممتاز

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الخمس، أمام نظيره المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: تشكيل الزمالك التوقع أمام المصري فى حراسة المرمي: محمد أبوجبل فى خط الدفاع: أحمد فتوح- محمود الونش- محمد عبدالغني- حمزة المثلوثي فى خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- يوسف أوباما فى الهجوم: أشرف بن شرقي - سيف الجزيري. قائمة الزمالك وجاءت القائمة كالتالي: في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية. في خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وحازم إمام. في الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف إبراهيم أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني ورزاق سيسيه وسيد محمد عبد الله. في خط الهجوم: عمر السعيد وسيف الجزيري. مواعيد مباريات الزمالك جولة الـ18 الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء 10 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء. الجولة الـ19 الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء. الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام. الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء. الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء. الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء. وحقق فريق الزمالك التعادل أمام فاركو في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري.

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