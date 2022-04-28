ليلة القدر.. مجدى عاشور: من صلى العشاء والفجر فى جماعة نال الثواب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج على مسؤوليتى، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية.

وأكد عاشور أن الدعاء فى ليلة القدر مستجاب ويتم فيها تحديد الأرزاق والأقدار للعباد، كما أن خير ليلة القدر يمتد للعام الذى يليه.

وأوضح أن العبادة فى ليلة القدر ليست فى إقامة الشعائر فقط، ولكن فى مساعدة المساكين والأيتام، لافتا إلى أن الملائكة تتنزل إلى الأرض فى ليلة القدر فتزيد نورا.