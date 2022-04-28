مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة الزمالك أمام المصري ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض فريق الزمالك ضد المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات ON Time Sports

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

يخوض لايبزيج جلاسكو ضد رينجرز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 1

يخوض وست هام آينتراخت ضد فرانكفورت والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

يخوض فريق ليستر سيتي ضد روما، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

يخوض فينورد ضد مارسيليا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 2

نتيجة مباراة الاهلي وطلائع الجيش

حقق النادي الأهلي تعادلا مخيبا لآمال جماهيره مع طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الدوري في المواجهة التي دخلها المارد الأحمر من أجل الفوز والعودة لصدارة ترتيب الدوري الممتاز في أول لقاء بعد التأهل الإفريقي على حساب الرجاء المغربي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ورفع النادي الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 32 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 35 نقطة لكن يتبقى للمارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة بسبب ارتباط القلعة الحمراء بالمواجهات الإفريقية.

وكان قد أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش التي تنطلق في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهد تشكيل النادي الأهلي تواجد حسام حسن في خط الهجوم للمرة الأولى منذ فترة كبيرة مع القلعة الحمراء في مباراة المارد الأحمر أمام طلائع الجيش ضمن مواجهات الدوري الممتاز.