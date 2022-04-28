الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد أنه يسود البلاد اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

ولفتت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد، مشيرة إلى وجود شبورة مائية على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

الاسكندرية 27 22

وادى النطرون 32 22

طنطا 31 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 22

بلطيم 26 21

مطروح 28 23

السلوم 28 23

سيوة 34 24

بورسعيد 25 20

دمياط 26 21

الزقازيق 32 22

المنصورة 31 22

الاسماعيلية 32 22

السويس 32 22

العريش 24 18

رفح 23 21

رأس سدر 30 21

نخل 30 20

نويبع 34 21

طابا 32 20

كاترين 29 18

الطور 34 19

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 33 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 35 23

سوهاج 37 24

قنا 37 23

الأقصر 38 24

أسوان 38 25

ادفو 39 24

أبوسمبل 37 24

الوادى الجديد 38 25

حلايب 27 21

شلاتين 30 21