صلاة التهجد.. كل ما لا تعرفه عن أفضل الصلوات بعد الفرائض

جدة - نرمين السيد - ولعلنا جميعا نسمع عن مسميات صلاة التراويح وصلاة التهجد ولا يعرف الكثيرون الفرق بينهما.

تسمى صلاة التراويح بهذا الاسم لأنها تصلى ركعتين ركعتين وبعد كل 4 ركعات يكون هناك "ترويحة" أى جلسة استراحة ولذ تسمى "التراويح" وترتبط صلاة التراويح بـ شهر رمضان المبارك.

أما صلاة التهجد فهى من ضمن قيام الليل ولكنها لا تصلى إلى بعد النوم ثم القيام منه، وخصوصا فى الثلث الأخير من الليل، والذى يكون أرجى لقبول الدعوات من المولى تبارك وتعالى.

وفى هذا الصدد قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، وينتهى بمجرد أذان الفجر.

وكشف أن صلاة التهجد تقع ضمن قيام الليل، ولكن أخص منه فيكون بعد النوم، كما أن أفضل وقت فى هذه المدة هو الثلث الأخير من الليل.

ولفت أمين الفتوى إلى أن صلاة التهجد تتميز عن صلاة قيام الليل بأنها تكون بعد نوم المسلم نوم يسير، يقوم بعده لـ التهجد فى منتصف الليل، أو بعده فيصلى ركعتين خفيفتين، ثم يصلى بعد ذلك ما شاء من الركعات، على أن تصلى صلاة التهجد مثنى مثنى أى ركعتين ثم السلام منهما.

وفى ذلك روى عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِى الكريم، صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ".