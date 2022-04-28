محافظ بورسعيد يفتتح ميدان 23 ديسمبر بعد تطويره

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم الأربعاء، ميدان 23 ديسمبر، وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته على أعلى مستوى، تماشيا مع خطة المحافظة نحو تحقيق المظهر الحضارى والجمالى لمدينة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام، والارتقاء بالمحاور والميادين الرئيسية، فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد.





وأشاد محافظ بورسعيد بأعمال التطوير التى شهدها الميدان والتى تعكس الصورة الجمالية لمدينة بورسعيد، مشيرا إلى أن أعمال التطوير شملت أيضا دهان واجهات العمارات السكنية بلون واحد فى نطاق شارع 23 ديسمبر، وتوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشآت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، بما يخلق محور مرورى على أعلى مستوى بالمنطقة. وأكد أن أعمال التطوير الجارية بشارع 23 ديسمبر تشمل بداية شارع 23 يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعى فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول 3800م تحت إشراف "مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، وبالتنسيق مع حى المناخ وحى الزهور وحى الضواحى، لافتا أن العمل فى تطوير الشارع وصل لمراحل متقدمة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه يجرى العمل فى تطوير ورصف شارع 23 ديسمبر، وذلك لتيسير الحركة المرورية، فضلا عن أعمال تجميل جانبى الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة، وإعادة رصف وتطوير الشارع على أعلى مستوى، يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء بورسعيد. حضر الافتتاح عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، ويوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية والدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ.

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