جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الخميس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشرقية، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
ولفتت إلى أن الطقس "ليلا" سيكون معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.
وكشفت الأرصاد عن أنه يكون هناك نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
ولفتت إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى، مشددة على اتخاذ جميع أساليب الحيطة والحذر أثناء القيادة على هذه الطرق
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تعلن عن ظاهرتين تؤثران بشدة على طقس اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.