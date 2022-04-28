الأرصاد تعلن عن ظاهرتين تؤثران بشدة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الخميس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشرقية، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ولفتت إلى أن الطقس "ليلا" سيكون معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

وكشفت الأرصاد عن أنه يكون هناك نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى، مشددة على اتخاذ جميع أساليب الحيطة والحذر أثناء القيادة على هذه الطرق