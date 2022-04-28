عاجل.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يكون الطقس أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ولفتت إلى أن الطقس "ليلا" خلال هذين اليومين سيكون معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

وكشفت الأرصاد عن أنه يكون هناك نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، لافتة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة ستكون 34 درجة.