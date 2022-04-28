عاجل.. الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن حسام مؤنس

جدة - نرمين السيد - ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار فى عددها الصادر يوم 27 أبريل الجارى.

ونص قرار العفو عن حسام مؤنس فى مادته الأولى على أن "يعفى عن عقوبة السجن المقضى بها على المحكوم عليه حسام مؤنس محمد سعد، فى القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أمن دولة طوارئ مصر القديمة".

وتضم قضية خلية الأمل 957 لسنة 2021 "زياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسى مسعد وفاطمة رمضان"، بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.

جدير بالذكر، أن القرار الجمهورى يأتى بعد ساعات من حفل إفطار الأسرة المصرية، والذى وجه خلاله الرئيس بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى، وتوسيع اختصاصاتها.