/694691/المداح-2-الحلقة-27-الأزمات-تلاحق-حمادة-هلال-ويكشف-زواج-شقيقته-السري

شهد مسلسل المداح 2 الحلقة 27 الكثير من الأحداث المؤثرة التي بدأت بتعرض صابر المداح الذي يقدم شخصيته الفنان حمادة هلال للكثير من المصائب.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المداح 2 الحلقة 27

مسلسل المداح 2 الحلقة 27

بدأ مسلسل المداح - أسطورة الوادي بالأزمات المفتعلة التي تواجه صابر المداح وتفعلها مليكة التي تقوم بشخصيتها الفنانة سهر الصايغ التي تسيطر عليه لتصل إلى الهيكل المسحور.

ويتلقى حمادة هلال وهو الشيخ صابر المداح صدمة بعد معرفته بزواج شقيقته الفنانة هلا السعيد من كمال أبو رية الذي يقدم شخصية أبو الخير خادم الجنية حيث تزوجته في السر.

ووجد صابر شقيقته هبة داخل منزل أبو الخير في وقت متأخر، ومن جانبه خالد سرحان الذي يقدم شخصية حسن شقيق صابر يتسبب في قتل زوجته منال وهي الفنانة دنيا عبدالعزيز حيث حدث لها نزيف حمل ونقلت على إثره لأحد المستشفيات.

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الحلقة 27 مسلسل المداح 2

ووقتها طلبت منال من زوجها حسن أن يعطيها خلطة من الأعشاب مثل خلطاته لينقذها وينقذ الطفل الذي في بطنها ليظهر له فجأة الحاج عباس ويعطيه علاجا مجهول المصدر وبعد أن تناولته منال فارقت الحياة.

ويشارك الفنان حمادة هلال في بطولة العمل كوكبة من النجوم مثل كمال أبو رية وأحمد عبدالعزيز، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، هبة مجدي، هلا السعيد، سهر الصايغ، حنان سليمان، ولاء الشريف، عفاف رشاد، وغيرهم من الفنانين والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج.

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وفيما يخص مواعيد عرض المسلسل، فيعرض مسلسل المداح- أسطورة الوادي يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد الساعة 12 ظهرا، بينما يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر 2 الساعة 5 عصرا، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء، بجانب عرضه عبر منصة شاهد الرقمية قبلها.