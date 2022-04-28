/694690/مسلسل-دايما-عامر-الحلقة-26-مصطفى-شعبان-يحاول-التقرب-من-ميرنا-نور-الدين

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 26.

مصطفى شعبان يسافر إلى أسوان مع طلابه

رصدت الحلقة 26 من مسلسل دايما عامر محاولة عامر الذي يلعب دوره مصطفى شعبان التقرب من ميرنا نور الدين خاصًة بعد فسخ خطوبتها، وسافر عامر إلى أسوان في رحلة مع الطلاب.

ويجسد مصطفى شعبان فى المسلسل شخصية مستر عامر الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، وتدور قصة دايمًا عامر فى مدرسة اليوم الجديد التى تعانى مشاكل فى قسمها العربي، الذى يرفض المالك الجديد مساواته بالقسم الدولي، فيأتى مسئول جديد عن الشئون الاجتماعية للطلبة، بمحض الصدفة والخطأ ويتم تعيين هذا المسئول عامر عبد الرازق بدلا من عامر عبد الرازق آخر، وهنا يجد نفسه غير مؤهل لمواجهة مشاكل الطلبة، بالإضافة لمشاكل المعلمين أنفسهم وفوقها مشاكل أولياء الأمور.

تقوم لبلبة ضمن أحداث المسلسل بدور ميس زهرة، مديرة المدرسة، وصلاح عبدالله يقوم بشخصية مستر لطفي وكيل المدرسة، ويلعب محمد ثروت شخصية مستر فايز مدرس الرياضيات، ونضال الشافعي يقوم بشخصية مستر أكرم مدرس الكيمياء، وكريم عفيفي مدرس الألعاب.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر

يعرض مسلسل دايما عامر على شاشة قناة الحياة الساعة 7:40 مساءً، و تأتي الإعادة على شاشة قناة الحياة الساعة 4:15 صباحًا، والساعة 8 صباحًا.

فيما يعرض على شاشة قناة ON الساعة 12:25 بعد منتصف الليل، وتأتي الإعادة على قناة ON الساعة 6:55 صباحاً.

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايمًا عامر بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.

محمود العسيلي يقدم تتر مسلسل دايما عامر

ويغنى المطرب محمود العسيلي تتر مسلسل دايما عامر والاغنية من كمات حسن مهدى وألحان محمد يحيى ومن توزيع أمين نبيل ومكساچ وماستر ماهر صلاح.