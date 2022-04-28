/694689/ملف-سري-الحلقة-26-عائشة-بن-أحمد-تكتشف-سر-خطير-وراء-خطيبها

عرضت شاشة قناة CBC الفضائية، مسلسل ملف سري الحلقة 26 التي شهدت الكثير من الأحداث المهمة حيث ذهبت مريم المالكي وهي عائشة بن أحمد مع المستشار يحيى الذي يقدم شخصيته الفنان هاني سلامة لمنزل ريحانة.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 26

مسلسل ملف سري الحلقة 26

وذهبا الثنائي المستشار يحيى ومريم المالكي إلى منزل ريحانة، ليتحدثون عن علاقتها بالقتيل شريف المالكي، والذي يجسد شخصيته الفنان محمود حجازي، وأجابتهم بعد نقاش طويل أنها زوجة شريف المالكي، لتصاب عائشة بن أحمد بصدمة كبيرة.

حيث كانت تعيش مريم المالكي قصة حب شريف المالكي قبل وفاته وكانت متمسكة به حتى آخر لحظة، وينتظر الجمهور الحلقة الجديدة المقرر عرضها غدا لمعرفة السر وراء خدعته لـ عائشة بن أحمد.

الحلقة 27 مسلسل ملف سري

يضم مسلسل ملف سري في بطولته عدد من النجوم مثل عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، نبيل عيسى، محمد محمود عبد العزيز، نور محمود، إيهاب فهمي، علاء مرسى، صبا الرافعى، مادلين طبر، كارولين عزمى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

وتدور أحداث مسلسل ملف سري حول المستشار يحيى عز الدين القاضي وهو الفنان هاني سلامة الذي يعد مثال وقدوة للشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال مما يعرضه للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة.

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وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل ملف سري يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة 10:15 مساء ويعاد الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء باليوم التالي، ويأتي على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد الساعة 2:00 صباحا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 9:30 صباحا.

ويعرض عير شاشة قناة الحياة الفضائية في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويعاد الساعة الـ 6:45 صباحًا، وفي تمام 12 ظهرًا، وعبر شاشة قناة DMC الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد الساعة 10:30 صباحًا.