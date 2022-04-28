محمد محيي يكشف عن مهنته الجديدة في حالة اعتزاله الغناء

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دوت الخليج يرصد تصريحات محمد محيي في كلام الناس.

تصريحات محمد محيي في كلام الناس

قال محمد محيي: لو همثل احب اعمل دور بليغ حمدي ولو حد هيمثل قدامي دور وردة تبقى جنات، ولو اعتزلت الغناء هلحن.. ولو مكنتش ممثل كنت هكون سباح".

محمد محيي يقدم تتر مسلسل انحراف

يعود المطرب محمد محيي، لغناء تترات أحد مسلسلات رمضان 2022 بعد غياب دام حوالي 7 سنوات، من خلال تقديمه تتر مسلسل "انحراف".

واستعان رؤوف عبد العزيز، بمحيي للغناء بالمسلسل، لرغبته في تقديم تتر مميز للجمهور بصوت نجم كبير يحمل صوته طابع خاص يتناسب مع أحداث العمل التي تعبر عن الانحرافات والتوهان في السلوكيات والأخلاق.

يشارك في بطولة مسلسل انحراف كلًا من روجينا وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، وعبد العزيز مخيون، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا التي ظهرت خلال البرومو الدعائي للعمل، فجاءت القضية الأولى بظهور لفنان أحمد فؤاد سليم في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «انحراف»، بمفرده، وهو ذاهبا لأحد مراكز الشرطة وعلى قميصة آثار دم في يديه سكينة، وعلى وجه علامات الحسرة والندم، وفي نهاية البرومو يعترف قائلا: «أنا قتلت مراتي»، أما عن القضية الثانية فهي واحدة من أهم الصراعات الاجتماعية التي بدأت منذ بدأ الخليقة وهو صراع الإخوة والأشقاء، حيث قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب: “احنا ما بقيناش اخوات”، ثم زادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل بعد ظهور سميحة أيوب في مواجهة وصراع مع شقيقها.