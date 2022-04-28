/694684/سامح-عاشور-إعادة-لجنة-العفو-الرئاسي-قرار-شجاع-له-اثر-كبير-على-الرأي-العام-بالدولة

وجه النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ التحية والتقدير للرئيس السيسي لما اطلقه من قرارات هامة خلال حفل افطار الاسرة المصرية ، وذلك بمشاركة نخبة سياسية واسعة ومختلفة الاراء .

دوت الخليج وتابع عاشورر خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن قرار اعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي قرار شجاع ويؤكد مصداقية مبادرة ألرئيس والدولة المصرية فى اقتحام ملفات حقوق الانسان والحريات وقد كان لهذا القرار اثر كبير لدى الرأى العام بمصر ومنظمات حقوق الانسان المعنية. سامح عاشور: إعادة لجنة العفو الرئاسي قرار شجاع له اثر كبير على الرأي العام بالدولة وعن انعكاس هذا القرار على بالنسبةلرد على المنظمات المشبوهة التي لا تتوانى في الهجوم على ملف حقوق الانسام في مصر وتستغل أ ي شيء في اخذه لمصالحها قائلا:” هذا الجانب كان وحدة محلا للانتقاد من المنظمات المشبوهه محليًا ودوليا .. لكن تظل الحقوق المدنية والتعليم والصحة هى الاحتياج الحقيقي للشعب المصري وهى الاهم”.

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