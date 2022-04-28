/694682/محمد-محيي-كنت-بحب-من-طرف-واحد-وهذه-هي-مواصفات-فتاة-أحلامي-وأبرز-عيوبي

كشف المطرب المصري محمد محيي عن مواصفات فتاة أحلامه وأبرز عيوبه، كما تحدث عن علاقاته العاطفية وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج كلام الناس.

دوت الخليج يرصد مواصفات فتاة محمد محيي وأبرز عيوبه.

محمد محيي في كلام الناس

قال محمد محيي خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز: "معنديش مواصفات فتاة أحلام المهم نكون متفاهمين، وزمان كنت بحب مع نفسي ومن طرف واحد.. ومن عيوبي بس دا زمان أني كنت ودني وبسمع للناس".

محمد محيي يطرح مات الكلام

طرح الفنان محمد محيي، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مات الكلام"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "مات الكلام" هي من كلمات نور الدين حمدي، ألحان محمود شريف، توزيع فهد، ميكس وماستر أمير محروس وتقول كلماتها:

مات الكلام خلاص سلام

هوانا ده انتهى

كده اللى فات ما بينا مات دى كلمة قولتها

بلاش عذاب سيب العتاب ليالينا كلها

تعب وخوف وسيبنى اشوف حياتى فـ بعدنا

دى مش حياة دى نار و آه و وتوهنا مننا

مشيت معاك وكان هلاك فـ سيبنا بعضنا

كفيانا نبيع وسنين بتضيع منى

منى

وبعيش مجروح وحاجات بتروح منى

منى

كفيانا نبيع و سنين بتضيع منى

منى

وبعيش مجروح وسنين بتروح منى

منى

قسيت عليك عشان لقيت متستاهلنيش أنا

عايز عيون واحد يخون تكون مزيفة

عايز شيطان كدب وخان نيته ملونة

عايز حنان ده كان زمان و راح لحاله بقى

متبقاليش خلاص مافيش ما بينا يوم لقى

زمان وراح سيب الجراح كفايه كده شقى

كفيانا نبيع وسنين بتضيع منى

منى

وبعيش مجروح وحاجات بتروح منى

منى

كفيانا نبيع و سنين بتضيع منى

منى

وبعيش مجروح وسنين بتروح منى

منى

ومن قبل طرح النجم محمد محيى أغنيته الثامنة من ألبومه الجديد "بتاع زمان"، وتحمل الأغنية اسم "يالالى" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع فهد، وماستر وميكس أمير محروس، وطرح محيى الأغنية على يوتيوب، ومحطات الراديو، ومن المقرر أن يتم طرح باقي أغاني الألبوم المتبقية على فترات منتظمة خلال الأسابيع المقبلة.

تقول كلمات "يالالى":

اللي مخليني في ويلي ... واللي مسهرني في ليلي.

أنا بشكي ليه من اللي في قلبي ... وقلبي منه بيشكيلي .

من قد إيه وهواه علي بالي ... من قد إيه وأنا بستناه

كان مالي بيه ما أنا كنت في حالي ... يشغلني ليه بليالي هواه

يا لالي يالالي لا مال ولا قالي يا ما حصلي ياليالي