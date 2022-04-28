عاجل | وفاة الفنانة فاطمة مظهر

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة الكبيرة فاطمة مظهر حيث أعلن خبر الوفاة الفنان مفيد عاشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة الفنانة فاطمة مظهر

وفاة فاطمة مظهر

أعلن الفنان مفيد عاشور خبر وفاة الفنانة فاطمة مظهر وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون وداعا الفنانه الكبيره فاطمه مظهر”.

وأضاف: “رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .. اللهم بحق شهرك الفضيل هذا اللهم أجعلها من عتقاءك ياعفو ياجواد ياكريم”.

وتابع: “اللهم آمين يارب العالمين. نسألكم الفاتحة علي روحها الطاهرة”، وجاءت وفاتها بعد صراع مع المرض فهي من مواليد 2 يونيو 1934، كما تعد أخت غير شقيقة للفنان الكبير أحمد مظهر، واعتزلت الفن منذ سنوات”.

يصادف اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة فاطمة مظهر، حيث ولدت في الثاني من يونيو عام 1943 وهي شقيقة النجم الراحل أحمد مظهر .

يشار أنها تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وبعدها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورغم جمالها وملامحها الرقيقة إلا أنها لم تصل إلى أدوار البطولة المطلقة واكتفت بالأدوار الثانوية إلى أن اعتزلت عام 1997.

ولها رصيد فني كبير حيث شاركت في أعمال فنية مهمة مثل شياطين البحر، بائعة الحب، الأحضان الدافئة، السلم الخلفي، أبناء للبيع، بص شوف سكر بتعمل إيه والمنحرفون وغيرهم.

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وفيما يخص الدراما فشاركت في مجموعة كبيرة من المسلسلات مثل القاهرة والناس، أبنائي الأعزاء شكرًا، حسابي مع الأيام، الفنان والهندسة، إصلاحية جبل الليمون، الشاطئ المهجور، أم العروسة، الهاربان، برج الأكابر، موعد مع الغائب، أهل الطريق، القضاء في الإسلام، ضحى، كنوز لا تضيع، أحلامكو إلى أن كانت آخر أعمالها مسلسل “الماضي يعود الآن”، بينما ضمت المسلسلات الإذاعية التي شاركت فيها كلا من بنت من الريف، أوراق خاصة لطالبة جامعية، بنات الأصول، جنون الحب، أمورة، وأوراق ضاحكة، أيام عاصفة.