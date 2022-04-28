أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن حزنه بعد تعادل الفريق أمام طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأوضح أن الأهلي أهدر العديد من الفرص في مباراته أمام طلائع الجيش، لافتًا إلى أن هذا الأمر حدث أيضًا أمام الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، رغم أن الجهاز الفني قام بالعديد من التغييرات خاصة في الشق الأمامي.
وأضاف: "نعم فقدنا نقاطًا مهمة لكن ما زال الوقت أمامنا للتعويض ومشوار الدوري طويل، وهنا لن أتحدث عن أعذار رغم وضوح حالة الإجهاد التي يراها الجميع".
وأشار موسيماني إلى أن عمرو السولية كان يعاني من الإجهاد وشارك في المباراة بعد أن عانى حمدي فتحي أيضًا من الإرهاق.
واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على علاج الأخطاء، ودفع بتغييرات عديدة في الشق الأمامي، ولكن لم يكن هناك توفيق في تسجيل الأهداف، لافتًا إلى أن الأهلي لديه مباراتان في غاية الأهمية بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيماني: أهدرنا فرصا كثيرة أمام الطلائع.. ولا يزال أمامنا وقت للتعويض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.