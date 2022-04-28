/694681/أحمد-الطاهري-الشارع-كان-في-حالة-انتظار-قبل-كلمة-الرئيس-السيسي-بحفل-افطار-الأسرة-المصرية

تحدث الإعلامي أحمد الطاهري، عن حفل افطار الاسرة المصرية الذي تم انعقاده امس بحضور الرئيس السيسي ونخبة سياسية واسعة ، قائلا:” لكل حدث حديث.. الحدث ما جرى بالامس باحتفالية الاسرة المصرية، والحديث لا يجعلنا التعامل معها على انها مجرد احتفالية مهمة، بل انه بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تميز بأنه حدث فاصل يفصل عن ما قبله وما بعده لان الشارع كان في حالة انتظار”.

دوت الخليج

أحمد الطاهري: الشارع كان في حالة انتظار قبل كلمة الرئيس السيسي بحفل افطار الأسرة المصرية

وتابع الطارهي خلال تقديمه برتنامج ملام في السياسة المذاع على قناة اكسترا نيوز قائلا:” انه بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اصبحة الامة الان في حالة اختبار، لام الكملة تضمنت أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية، لفترات صعبة في تاريخ مصر.

وقال النائب عبد المنعم الإمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، انه يثني على الافراج عن بعض المحبوسين ومنهم حسام مؤنس والذي سيتم الافارج عنه اليوم.جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج كلام في السياسة المذاع على قناة اكسترا نيوز مشيرا أن عودة لجنة العفو الرئاسي من الخطوات الجيدة الذي سوف يبنى عليها عليها قرارت جيدة ، معقبا:" اللجنة جاءت باسماء جديدة مثل الدكتور كمال ابو عيطة والعوضي وهو ما يمثل مبشر خير".

عبد المنعم إمام: عودة لجنة العفو الرئاسي مبشر خير.. ولا يوجد نظام سياسي بدون معارضة

وتابع النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل، الحديث عن اولويوات المعارضة والتي هي كثيرة جدا، حيث ان النظام السيساسي له قدمين قنم المؤيدين وقدم المعارضين، لانه لا يوجد نظام سياسي بدون معارضة.

واستطرد رئيس حزب العمل ان المجال السياسي به ما يتعلق بقانون الاحزاب السياسية وحرية العمل السياسي وممارستها، معقبا:" مصر كانت تعرف نظام الحزب الواحد وامر التعددية الحزبية كانت مسألة شكلية".