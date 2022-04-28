/694679/مليار-جنيه-شهريا--محمد-عبد-العزيز-الدولة-المصرية-دفعت-فاتورة-ممتدة-في-مكافحة-الإرهاب

وجه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لما اطلقه من قرارت هامة متعلقة بالمشهد خلال افطار الاسرة المصرية امس.

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ونوه عبد العزيز أن الرئيس السيسي جمع مختلف الفئات من كافة المحفظات والتيارات السياسية ، معقبا:" هذا المشهد الذي نتمنى ان يكون مستمر بشان الحوار بين جميع التيارات السياسية المختلفة لارساء قواحد الحوار" .

مليار جنيه شهريا | محمد عبد العزيز: الدولة المصرية دفعت فاتورة ممتدة في مكافحة الارهاب

جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج كلام في السياسة المذاع على قناة اكسترا نيوز، منوها ان المعارضة جزء من النظام، والدولة بها احزاب تدخل الانتخابات ببرامج مختلفة ولكن لها ارضية وطنية وهو ما رأيناه أمس .

محمد عبد العزيز: المعارضة جزء من النظام وقرارات الرئيس السيسي بحفل افطار الاسرة المصرية تستحق التقدير

وتابع النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ان الرئيس السيسي قدم تاصيل سياسي لما مضى خلال السنوات الماضية من عرض التحديات ، مضيفا:" المشهد في 2012 كان مختلف وايضا 2013.

وتابع وجه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي قال امس انه كا يصرف مليار جنيه شهري لمدة 84 شهر بالاضافة الى تخطي عدد الشهداء 3000 وهذه فاتورة ممتدة دفعتها الدولة المصرية في مكافحة الارهاب، من اجل استقرار البلد".