مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26.. القبض على خالد النبوي ودخول سلمى أبو ضيف مصحة إدمان

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26.

سلمى أبو ضيف تدخل مصحة لتعالج من الإدمان

دخلت ولاء فطين أبو الهنا -سلمى أبو ضيف- مصحة لتعالج من الإدمان الذي وقعت فيه هي وصديقتها ياسمين، إذ دخلت إلى مصحة لعلاج الإدمان بمساعدة عمها بليغ وصديقته الدكتورة النفسية ماجي عبدالعزيز-نور اللبنانية-.

بثت ياسمين صديقة ولاء فيديو تتهمه بأنه السبب لما وصلت إليه وأنه من كان يجلب المخدرات لها وابنة أخيه وأنه يجب معاقبته مثلما عوقبت ورفدت من الجامعة، وتقدم عدد من المحامين للشرطة ببلاغ ضد بليغ وتم القبض عليه.

مواعيد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27

يتم عرضه عبر 4 شاشات تلفزيونية، هي: شاشة dmc يوميًا في الساعة 9 مساءً، العرض الثاني على قناة CBC إذ يذاع الساعة 11:35، تعاد الحلقة من مسلسل راجعين يا هوى عبر CBC للمرة الأولى في الساعة 4:30 فجرًا، كما يعاد المسلسل في اليوم التالي في الساعة 2:30 مساءً.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

يغنى المطرب مدحت صالح تتر البداية والنهاية للمسلسل والأغنية بعنوان "حنيت لـ البيت" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي نادر حمدي.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.