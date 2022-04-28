/694677/عبد-المنعم-إمام-عودة-لجنة-العفو-الرئاسي-مبشر-خير-ولا-يوجد-نظام-سياسي-بدون-معارضة

قال النائب عبد المنعم الإمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، انه يثني على الافراج عن بعض المحبوسين ومنهم حسام مؤنس والذي سيتم الافارج عنه اليوم.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج كلام في السياسة المذاع على قناة اكسترا نيوز مشيرا أن عودة لجنة العفو الرئاسي من الخطوات الجيدة الذي سوف يبنى عليها عليها قرارت جيدة ، معقبا:" اللجنة جاءت باسماء جديدة مثل الدكتور كمال ابو عيطة والعوضي وهو ما يمثل مبشر خير".

عبد المنعم إمام: عودة لجنة العفو الرئاسي مبشر خير.. ولا يوجد نظام سياسي بدون معارضة

وتابع النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل، الحديث عن اولويوات المعارضة والتي هي كثيرة جدا، حيث ان النظام السيساسي له قدمين قنم المؤيدين وقدم المعارضين، لانه لا يوجد نظام سياسي بدون معارضة.

واستطرد رئيس حزب العمل ان المجال السياسي به ما يتعلق بقانون الاحزاب السياسية وحرية العمل السياسي وممارستها، معقبا:" مصر كانت تعرف نظام الحزب الواحد وامر التعددية الحزبية كانت مسألة شكلية".