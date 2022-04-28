مسلسل انحراف الحلقة 27.. حقيقة روجينا وكشف السر وراء أولى جرائمها

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أثار مسلسل انحراف الحلقة 27 ضجة وجدلا كبيرًا بعد تصاعد الأحداث وظهور شخص جديد يقلب الأمور رأسا على عقب أثناء محاكمة حور بجرائم القتل.

دوت الخليج مسلسل انحراف الحلقة 27

مسلسل انحراف الحلقة 27

تواصل الطبيبة النفسية حور وهي الفنانة روجينا الدفاع عن نفسها في المحكمة وكشف مبررات ارتكابها عدة جرائم قتل خلال الحلقات الماضية، وفي الوقت نفسه ظهر شاهد جديد في المحكمة قلب الأوضاع.

وتفاجئت حور بحضور الطبيب النفسي إياد سليمان رشدي وهو الفنان باسم مغنية، ونكتشف بعد ذلك أنه الطبيب المعالج لـ وسام عبد الحميد السيد وهي نفسها حور مما سبب صدمة للحضور والجميع بعد اكتشاف شخصيتها الحقيقية فهي مريضة نفسية ونزيلة في مستشفى الأمراض العقلية غرفة 210.

وينتقل المشهد إلى حور أو وسام بعد نقلها إلى مستشفى للأمراض العقلية والنفسية وتأتي الدكتورة النفسية سارة وهي صديقتها حيث تقدم دورها الفنانة ندى عادل، لتبدأ تروي لها ما وصلها لهذه الحالة ولماذا كذبت على الجميع.

الحلقة 27 مسلسل انحراف

كشفت الحلقة الـ 27 من مسلسل انحراف عن الشخصية الكاملة لرجل الأعمال طلعت الدقاق الذي قدم شخصيته الفنان محمد لطفي وهو أول ضحية للطبيبة حور، حيث قالت لصديقتها أنها كانت تعيش برفقة والدها حياة سعيدة هادئة وهو الفنان الكبير رشوان توفيق والذي كان يمتلك مخبز.

وفي يوم من الأيام يحضر له طلعت وهو فقير عاطل يبحث عن عمل ويساعده والدها ويعطيه مال وأكل ثم يعرفه على أحد السماسرة الذي يعمل معه أيضًا سمسار ولكن للشغالات ولكن نكتشف أنه غير سوي نفسيا ومستغل حيث يأخذ أموال الفتيات التي يحضرهن للعمل في البيوت ويبتز أصحاب المنازل بأسرارهم بعد معرفتها من هذه الفتيات.

وتنتهي الحلقة بمشهد له ويظهر عليه الثراء ويذهب لمخبز رشوان توفيق وتقول حور أن هذا اليوم بدأت علاقتها وقصتها مع طلعت الدقاق.

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ويضم مسلسل انحراف للفنانة روجينا في بطولته عدد من النجوم وهم محمد لطفي، وندى عادل، وأحمد صفوت وأحمد فؤاد سليم، وريهام سعيد، ومحمد كيلاني، وسميحة أيوب وعبد العزيز مخيون ومحمد مهران، ولوسي، ورانيا محمود ياسين، وسما إبراهيم، وميدو عادل، وويزو وآخرين والعمل من تأليف مصطفى شهيب، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.