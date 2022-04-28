مسلسل العائدون الحلقة 26.. هل يلقى ميدو عادل مصير محمد فراج بعد كشف داعش هويته؟

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل العائدون الحلقة 26.

داعش تمسك بميدو عادل عند تحدثه إلى أمير كرارة

شهدت الحلقة 26 من مسلسل العائدون أحداث مثيرة، أبرزها تخطيط تنظيم داعش لاغتيال عدد من الأجانب ضم عملياتهم الإرهابية، فحاول علاء -ميدو عادل- بشتى الطرق لإبلاغ عمر- أمير كرارة بخطتهم وقام بسرقة هاتف أحدهم وتحدث إلى عمر عبر الهاتف وأخبره بخطتهم وأمره عمر أن يعيد الهاتف سريعًا إلى مكانه حتى لا يتم كشفه ولكن قبل أن ينهي المكالمة فؤجى بسفيان يمسكه وأخذ منه الهاتف وتحدث إلى عمر لتنهي بذلك أحداث الحلقة 26 من مسلسل العائدون.

قصة مسلسل العائدون

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

مواعيد عرض مسلسل العائدون

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة يوميًا في تمام الساعة 10:45 مساءً، بينما سيُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة 4:55 مساءً.

ويُعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.