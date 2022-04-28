عاجل- الأرصاد تحذر من منخفض حرارى وتعلن موعد تحسن الطقس (صور)

جدة - نرمين السيد - وكشفت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": تتوالى المنخفضات الصحراوية معلنة استمرار الموجات الحارة على البلاد، وتشهد جمهورية مصر العربية يوم الجمعة القادمة مرور منخفض صحراوى جديد، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتصل درجة الحرارة على القاهرة 38 درجة وتتجاوز 40 درجة على جنوب البلاد لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

وأضافت: تنشط الرياح الجنوبية الجافة وتزداد سرعة هباتها أيضا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وتنخفض على إثرها الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية.

وتابعت: المنخفض فى حركته سريع حيث يمر يوم الجمعة ليعبر مصر مغادرا إلى بلاد الشام وعليه تنخفض درجات الحرارة سريعا لتعود إلى معدلاتها الطبيعية يوم السبت القادم 30 أبريل.