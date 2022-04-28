توريد 873 طنا من القمح إلى شون وصوامع الشرقية.. وصرف مستحقات المزارعين

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ - فى بيان اليوم الأربعاء - إنه تم حصاد 25 ألفا و960 فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح والبالغ مساحتها 423 ألفا و222 فدانا بزيادة قدرها 14 ألف فدان عن العام الماضى.

وأضاف أنه تم إعداد 55 صومعة وشونة لاستقبال الأقماح من المزارعين، وتشكيل لجنة بكل شونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمنتجين.

وقد تم تشكيل لجنة التفتيش والمرور على الصوامع والشون للتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية ومن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 موقعا تخزينيا.. مؤكدا أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسما استثنائيا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى الإدارات الزراعية لتوفير ماكينات آلية لحصاد القمح والتى تؤجر للمزارعين بنسبة تخفيض تصل إلى 50% كدعم للفلاح ولتشجيعه على توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.