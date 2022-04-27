/694673/الأهلي-يواصل-نزيف-النقاط-ويتعادل-مع-طلائع-الجيش-سلبيا

حقق النادي الأهلي تعادلا مخيبا لآمال جماهيره مع طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الدوري في المواجهة التي دخلها المارد الأحمر من أجل الفوز والعودة لصدارة ترتيب الدوري الممتاز في أول لقاء بعد التأهل الإفريقي على حساب الرجاء المغربي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ورفع النادي الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 32 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 35 نقطة لكن يتبقى للمارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة بسبب ارتباط القلعة الحمراء بالمواجهات الإفريقية.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش التي تنطلق بعد قليل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهد تشكيل النادي الأهلي تواجد حسام حسن في خط الهجوم للمرة الأولى منذ فترة كبيرة مع القلعة الحمراء في مباراة المارد الأحمر أمام طلائع الجيش ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

حسام حسن في الهجوم.. مفاجأت في تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية واليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي افشة.

خط الهجوم : حسام حسن وبيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : علي لطفي وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وصلاح محسن ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد فريق طلائع الجيش عبر قنوات"أون تايم سبورت".

موسيماني يعلن قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأيمن أشرف وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير.

ويعود الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري، بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وضرب موعدا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44.

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.